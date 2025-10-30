پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور از طرحهای قطار شهری و جامع فاضلاب اهواز دیدن کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جعفر قائم پناه صبح امروز پنج شنبه (۸ آبان) در ادامه سفر خود به خوزستان از طرحهای قطار شهری و جامع فاضلاب اهواز دیدن کرد.
وی در این بازدید که استاندار خوزستان حضدر داشت ضمن دیدن روند اجرای این دو طرح مهم شهری و عمران، شهردار اهواز و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و مسئولان مربوطه توضیحاتی در این زمینه را بیان کردود.
طرح قطار شهری اهواز پس از ۲۰ سال از زمان کلنگزنی، سرانجام وارد مرحلهای تازه از اجرا شد. این تحول در پی امضای تفاهمنامهای میان استانداری خوزستان و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در جریان سفر هیأت دولت به استان و با حضور رئیسجمهور در اهواز رقم خورد.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان، طرح جامع فاضلاب اهواز تاکنون بیش از ۶۵ درصد پیشرفت کاری داشته است.