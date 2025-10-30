فرماندار بوکان از اجرای طرح‌های زیربنایی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و احداث نواحی صنعتی در کنار نیروگاه ۴۰ مگاواتی بر ای توسعه صنعتی و کشاورزی بخش سیمینه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان بوکان در جلسه شورای اداری این شهرستان که در شهر سیمینه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بخش سیمینه به عنوان دروازه توسعه شهرستان گفت: با اجرای طرح‌های زیربنایی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و احداث نواحی صنعتی در کنار نیروگاه ۴۰ مگاواتی، سیمینه به محور توسعه صنعتی و کشاورزی شهرستان تبدیل خواهد شد.

خشایار صنعتی درادامه احداث نیروگاه ۴۰ مگاواتی برق در بخش سیمینه را یکی از نقاط قوت در توسعه شهرستان عنوان کرد و گفت:این پروژه با همکاری اداره منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته است و با اجرای آن، زیرساخت‌های انرژی منطقه تقویت و مسیر توسعه صنعتی شهرستان هموار خواهد شد.

صنعتی درادامه بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر به مردم تأکید کرد و افزود: بخش سیمینه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی، و سهم قابل توجه در تأمین انرژی و تولید شهرستان، باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در توسعه شریان‌های ارتباطی شهرستان، اظهار داشت؛ تأمین قیر مازاد برای اجرای پروژه‌های آسفالت در روستاها، یکی از محور‌های اصلی کاری دولت برای تداوم توسعه روستایی است که با تحقق آن در سه سال گذشته، بیش از ۶۸ روستای شهرستان از طرح‌های عمران و آبادانی بهره‌مند شدند.

فرماندار بوکان همچنین بر لزوم حضور مستقیم مدیران دستگاه‌ها در میز خدمت مردمی شهر سیمینه تأکید کرد و گفت: از این پس، حضور روسای ادارات در برنامه‌های میز خدمت الزامی است و اعزام نماینده یا کارشناس به‌جای مدیر، مورد پذیرش نخواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات واحد‌های صنعتی فاقد پروانه در شهرستان اظهارداشت:در چارچوب کمیسیون‌های رفع موانع تولید، مشکلات این واحد‌ها باید به‌صورت دسته‌بندی‌شده احصاء و با ارائه دلایل کارشناسی در سطح استانی پیگیری شود تا زمینه قانونی فعالیت و اشتغال آنان فراهم گردد.

وی با اشاره به نقش شورا‌های اسلامی در توسعه محلی گفت:ضروری است شورا‌ها در چارچوب قانون با مطالبه‌گری هوشمندانه در مسیر توسعه شهری و روستایی گام بردارند. بخشداران نیز موظفند آسیب‌شناسی دقیقی از عملکرد و اولویت‌های مطالباتی و صنفی ادوار شورا‌ها انجام دهند تا در انتخابات آینده، مورد پیگیری، اصلاح قرار گرفته و تقویت جایگاه شورا‌ها در اولویت کاری دستگاه‌های بالادستی و مقننه قرارگیرد.



در ادامه امام جمعه بوکان ضمن تبریک هفته بسیج دانش‌آموزی و هفته استکبارستیزی به مردم، به تحلیل و تبیین مفهوم استکبار پرداخت و گفت: پیشروی استکبار زمانی است که مسئولین و ملت ما در انجام وظایف و تکالیف خود کوتاهی کنند و شکست استکبار نیز زمانیست که در برابر دشمنان قسم‌خورده، همچون آمریکا، اسرائیل و غاصبان جانی، بایستیم.

ماموستا ملا عباس احمدی افزود:ملت ایران همواره ملت وفادار و متدینی بوده است که از استکبار بیزار است و باید همه مسئولان و مدیران در ادارات و نهاد‌های نظام اسلامی با جدیت و رعایت اخلاق اسلامی به مردم خدمت کنند.

ماموستا احمدی افزود: مسئولان باید در کنار خدمت اداری، اخلاق اسلامی و روحیه تقوا را در تمام شئونات کاری رعایت کرده و در ارتباط با مردم مهربانی و عطوفت به خرج دهند.

وی در ادامه برلزوم اقامه نماز در محل کار تأکید کرد و گفت: مدیران باید علاوه بر مسئولیت‌های اداری خود، به وظایف دینی و عبادی نیز توجه کنند تا در برابر خداوند متعال پاسخگو باشند.

در پایان جلسه، با حضور مسئولان شهرستان، ماموستا اسماعیل محمودی با ابلاغ حکم رسمی، به‌عنوان امام جمعه شهر سیمینه معرفی گردید، همچنین از زحمات و خدمات ارزشمند ماموستا مظفر شریفی، امام جمعه موقت پیشین این شهر، با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی به عمل آمد.