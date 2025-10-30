پخش زنده
امروز: -
کمکهای مردمی به نیازمندان در خراسان جنوبی در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی گفت:از ابتدای سال تاکنون ۲۹۳ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان کمکهای مردمی توسط کمیته امداد و مراکز نیکوکاری جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است.
علی خطیبزاده افزود:از این مبلغ ۱۴۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری و مابقی از طریق امداد در قالب صدقات، زکات، کمک به امر قرض الحسنه و سایر منابع تأمین شده است.
وی با قدردانی از مردم نوع دوست استان به روشهای غیر حضوری مشارکت مردم اشاره کرد و گفت: مردم میتوانند نذورات نقدی خود را از طریق تلفن همراه با کد دستوری #۰۵۶*۸۸۷۷* و یا با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ و دریافت لینک صفحه اختصاص نیکوکاری، پرداخت از طریق نصب سامانه نیکوکاری خراسانجنوبی و همچنین سایت امداد به نشانی emdad.ir به نیازمندان اهدا کنند.