کهگیلویه و بویراحمد؛
اجرای ۱۲ پویش، رویداد و مسابقه ملی در هفته بسیج دانش آموزی
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از اجرای بیش از ۱۲ ویژه برنامه شاخص دانش آموز محور به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرگرد پاسدار مصطفی گلستانی فر گفت: همزمان با ۸ آبان سالروز شهادت نوجوان ۱۳ ساله شهید محمد حسین فهمیده و آغازهفته بسیج دانش آموزی سرکشی از خانوادههای شهدای دانش آموز و عطر افشانی گلزارهای مطهر شهدا در سراسر استان انجام میشود.
وی در ادامه از اجرای ۶ پویش ملی خاص رویداد ملی «پرسش آبان» که ویژه برنامهای با حضور دانشآموزان به همراه تهیه یک کلیپ یک تا دو دقیقهای به سوال فاصله آمریکا تا غرب آسیا چند کیلومتر است و آمریکا در منطقه غرب به دنبال چیست؟ پاسخ میدهند و برای واحدهای بسیج دانش آموزی و پاتوقهای سدرا مجازی (کانالهای فضای مجازی واحدهای بسیج دانش آموزی مدارس) ارسال میکنند.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود: برپایی مسابقه ملی نقاشی «فرار موشها» به منظور تحقیر رژیم غاصب صهیونیستی از دیگر برنامههای هفته بسیج دانشآموزی است که دانشآموزان میتوانند برای حضور در این رویداد اقدام به ترسیم نقاشی با مضامین تحقیر این رژیم جعلی کنند و نقاشی خود را در سامانه شاد به آدرس نوجوان انقلابی ارسال نمایند.
وی همچنین اظهار کرد: مسابقه ملی عکاسی «قاب برتر» از دیگر رویدادهای فرهنگی هفته دانشآموزی است و دانشآموزان در روز راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان میتوانند عکسهای جمعی خود را همراه با پلاکارد مدرسه و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به آدرس نوجوان انقلابی و پاتوق سدرا واحد بسیج دانش، آموزی مدرسه ارسال کنند و به بهترین عکسهایی که توسط هیئت داوران انتخاب میشود جوایزی تعلق میگیرد.
گلستانی فر به برگزاری رویداد ملی «دست سازههای استکبارستیزی» نیز اشاره کرد و افزود: در این رویداد دانشآموزان با خلاقیت و ابتکارات خود اقدام به ساخت کار دستیها و دستسازههای استکبارستیزی میکنند و میتوانند در مراسم ۱۳ آبان به اتفاق خانواده و همکلاسیها خود در راهپیمایی این آثار را به نمایش بگذارند و یک کلیپ حداکثر یک دقیقهای از طریق آدرس نوجوان انقلابی در سامانه شاد از این مراسم و آثارشان ارسال کنند.
مسوول سازمان بسبج دانش آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن اشاره به اجرای برنامههای متعدد در هفته بسیج دانش آموزی در سطح مدارس گفت: راه اندازی «میز گفتوگو»، اجرای درس آمادگی دفاعی با موضوع «تبیین جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان» و هم خوانی سرودای میهن خدایی با پرچم ایران با پویش ایران سرافراز در سطح مدارس استان از دیگر برنامههای این هفته است.
وی بیان کرد: تجلیل از نخبگان بسیج دانش آموزی در سطح استان و شهرستان ها، اعزام دانش آموزان نخبه مجمع علوی و فاطمی به مجمع عالی بسیج دانش آموزی کشور، برگزاری یادواره لالههای روشن در مدارس، اهدای احکام فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی، حضور در برنامههای مختلف صدا وسیمای استان و اعزام کاروانهای راهیان نور دانش آموزی از دیگر برنامههای هفته بسیج دانش اموزی است.
مسوول سازمان بسیج دانش آموزی استان کهگیلویه و به حضور منسجم و پرشور دانشآموزان بسیجی در راهپیمایی روز سیزده آبان اشاره کرد و افزود: اعزام دانشآموزان به اردوی راهیان نور، حضور دانشآموزان نخبه بسیجی به عنوان سخنران پیش از خطبهها در مرکز استان و حضور منسجم و پرشور دانشآموزان در نماز جمعه به همراه معلمان در سراسر کهگیلویه و بویراحمد از جمله برنامههایی است که در تمامی واحدهای دانشآموزی سراسراستان برگزار خواهد شد.
گلستانی فر گفت:امسال دانش آموزان با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان و برپایی غرفههای استکبار ستیزی در مسیر راهپیمایی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را فریاد میزنند.
وی افزود: برگزاری جشنواره تئاتر دانش آموزی در سطح مدارس استان با همکاری معاونت فرهنگی هنری سپاه فتح، بسیج هنرمندان و آموزش و پرورش استان با موضوعات استکبار ستیزی و از دیگر برنامههای هفته بسیج دانش آموزی در استان است.