وزیر دادگستری به شمال سیستان و بلوچستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، وزیر دادگستری مورد استقبال منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد رئیس‌کل دادگستری استان، دکتر محمد سرگزی و دکتر فرهاد شهرکی نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وی هدف از سفر خود به سیستان و بلوچستان را پیگیری موضوعات حقوقی و قضایی استان عنوان کرد.

محمدنور دهانی نماینده مردم حوزه انتخابیه سراوان نیز در این سفر حضور دارد.