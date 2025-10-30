پخش زنده
دکتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز در راس هیئتی متشکل از نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای مختلف وارد فرودگاه زابل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، وزیر دادگستری مورد استقبال منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد رئیسکل دادگستری استان، دکتر محمد سرگزی و دکتر فرهاد شهرکی نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی هدف از سفر خود به سیستان و بلوچستان را پیگیری موضوعات حقوقی و قضایی استان عنوان کرد.
محمدنور دهانی نماینده مردم حوزه انتخابیه سراوان نیز در این سفر حضور دارد.