تجلیل از چهرههای ماندگار شهرستان رامسر
نخستین همایش تجلیل از چهرههای ماندگار شهرستان رامسر درحوزه فرهنگ، هنر و رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در این مراسم از هشت چهره شاخص حوزه فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان رامسر به پاس سالها تلاش و فعالیت مؤثر قدردانی شد که برخی از آنها نیم قرن فعالیت مؤثر و مستمر داشتند.
لیما صالح رامسری بهعنوان چهره برگزیده در حوزه فرهنگ چاپ و نشر، حجتالاسلام علیاکبر گرگانی در حوزه فرهنگ دینی و آیینی، اعظم عسگری در حوزه موسیقی، حسن حیدری در حوزه فرهنگ و رسانه، محمدمهدی میرصادقی در حوزه هنرهای تجسمی، هلاکو خلعتبری در حوزه شعر بومی، فرزاد مسرور در حوزه نمایش و سینما و سید علیاکبر میرحسینی در حوزه نویسندگی تجلیل شدند.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در این مراسم گفت:چهرههای برجسته فرهنگی تا زمانی که زنده هستند باید از آنها قدرشناسی شود و فقط برگزاری آیینهای بزرگداشت کافی نیست.
محمود شالویی افزود: اگر مفاخر فرهنگی و هویتهای ملی در زمان حیات و فعالیتشان مورد توجه قرار نگیرند، به سرعت در مسیر زوال و فراموشی قرار میگیرند و جامعه از این سرمایهها غنی فرهنگی و هنری تهی خواهد شد
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش نهادهای شهری در پاسداشت مفاخر افزود: از شوراها و شهرداریها درخواست کردیم تا خیابانها و میادین شهر را به نام چهرههای فرهنگی مزین کنند و همچنین سیر زندگی و مسیر دستیابی آنان به افتخارات ثبت و منتشر شود.
شالویی افزود: مدتی پیش برنامهریزیها برای برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم ناصر تقوایی انجام شده بود، اما پیش از اجرای مراسم این هنرمند دار فانی را وداع گفت و این تجربه نشان میدهد باید در زمان مناسب از بزرگان فرهنگ و هنر تجلیل کنیم.