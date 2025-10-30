پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد از اعزام ۲۶۰ دانشآموز این شهرستان به اردوی راهیان نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیدعلی الیاسی با اشاره به آغاز هفته بسیج از ۲۸ آبان تا ۵ آذر، آن را فرصتی برای یادآوری نقش مجاهدانه بسیجیان در صیانت از انقلاب اسلامی دانست.
او با اشاره به برگزاری اردوی راهیان نور دانشآموزی افزود: بیش از ۲۶۰ دانشآموز اسدآبادی برای اعزام به مناطق عملیاتی ثبتنام کردهاند و تمامی مقدمات از جمله اتوبوس، تغذیه و پشتیبانی فراهم شده است.
فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد همچنین بر تشکیل ستاد پشتیبانی راهیان نور، تأمین بستههای فرهنگی و پوشش رسانهای مراسم بدرقه تأکید کرد.
او با اشاره به برگزاری نمایشگاه و یادواره شهدا با محوریت جهاد تبیین و مشارکت مدارس، ادارات و گروههای فرهنگی افزود: تشییع شهید گمنام در ایام فاطمیه نیز از دیگر برنامههای شاخص است.
فرماندار شهرستان اسدآباد نیز در ادامه گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان باید با انسجام، نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود تا پیام بصیرت، وحدت و استکبارستیزی مردم اسدآباد به خوبی منعکس شود.
سلیمان نظریدوست افزود: راهپیمایی در بخشها و شهرهای آجین و پالیز با محوریت بخشداران و شهرداران و حضور روحانیت برگزار خواهد شد، تمام دستگاهها، دانشگاهها و مدارس نیز حضور فعال خواهند داشت و آموزشوپرورش باید با برنامهریزی دقیق زمانبندی حرکت دانشآموزان را تنظیم کند.
فرماندار شهرستان اسدآباد بر رعایت شئونات ایام فاطمیه، حضور معنوی مردم و جهاد تبیین در مدارس و برگزاری جلسات پرسشوپاسخ با دانشآموزان تأکید کرد و افزود: پایش تصویری، اطلاعرسانی در رسانهها و فضای مجازی برای انعکاس شکوه راهپیمایی ضروری است.