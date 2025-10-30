به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: به مناسبت هفته پدافند غیر عامل، کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با موضوع کشت صحیح محصولات زراعی و ضدعفونی بذرهای خودمصرفی و بیماری‌های مشترک انسان و دام در این شهرستان برگزار شد.

مهدی امینی افزود: افزایش بهره وری در کشاورزی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، کشت ارقام مقاوم به خشکی و آفات و توسعه کشت های گلخانه‌ای از راهکار‌هایی است که می‌تواند به پایداری کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کمک کنند.

از پنجم تا یازدهم آبان بنام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است . شعار امسال هفته پدافند غیرعامل تاب آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی است.

شهرستان آباده در شمال فارس در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.