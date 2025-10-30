به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در قالب این طرح کسب و کارهای کوچک و خانگی می‌تواند از یکی از بانک‌ها به صورت الکترونیکی تا سقف 500 میلیون تومان برای خرید مواد اولیه اعتبار دریافت و پس از 6 ماه با کارمزد 2 و نیم درصد تسویه کنند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت:ایجاد ارتباط کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی از اهداف اصلی است تا از طریق شبکه‌های تأمین و فروش، این واحد‌های خرد بتوانند به بازار‌های گسترده‌تری دسترسی پیدا کنند.

ابراهیمی افزود: این اتصال افزایش سودآوری برای کارگاه‌های خانوادگی و محلی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار را در پی خواهد داشت و اجرای آن در استان کرمان با حساسیت بالا و همراهی دستگاه‌های اجرایی در حال پیشرفت است.

وی اعلام کرد: طرح طا‌ها با همکاری یکی از بانک ها، از ابزار نوین الکترونیکی بهره‌مند شده ومی توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان مواد اولیه خود را به‌صورت اعتباری دریافت کنند و هر ۶ ماه فقط با ۲.۵ درصد کارمزد آن را تسویه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان درباره نحوه اجرای این طرح در استان کرمان افزود: نخستین مرحله شناسایی ظرفیت‌های محلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است؛ نتایج این تحقیقات نشان داد که فعالان صنف پوشاک با دو مشکل اساسی مواجه هستند؛ نخست کمبود سرمایه در گردش و مواد اولیه، و دوم دسترسی نداشتن مناسب به بازار فروش.

ابراهیمی از همه فعالان حوزه پوشاک، کارگاه‌های کوچک، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان محلی در استان دعوت کرد: با تکمیل پرسشنامه توانمندسازی زنجیره پوشاک، ظرفیت‌ها و نیاز‌های واقعی خود را شناسایی کنند، این پرسشنامه در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارگذاری شده است، اقدام نمایند.

وی اعلام کرد: ظرف یک تا ۲ هفته پس از تکمیل پرسشنامه، همکاران ما با این افراد تماس خواهند گرفت و تمامی مسائل و مشکلات مطرح‌شده به‌صورت موردی بررسی و شناسایی می‌شود، پس از آن، این افراد به طرح ملی طا‌ها متصل خواهند شد؛ اتصالی که در قالب این طرح با شبکه ملی اتفاق می‌افتد، ۲ دغدغه اصلی تولیدکنندگان خرد را برطرف می‌کند؛ یکی تأمین مالی و دیگری فروش محصول.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ادامه داد: در سفر اردیبهشت‌ امسال وزیر کار به استان تلاش شده تا فرآوری کنجد در خود استان انجام شود و زنجیره تولید آن شکل گیرد؛ و سنگ فیروزه در شهر بابک نیز به‌صورت تخصصی در حال پیگیری است.