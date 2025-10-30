پخش زنده
امروز: -
استاندار مازندران از تأمین اعتبار جدید برای تسریع در اجرای قطعات محور تنکابن به الموت قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در جریان سفر یکروزه به شهرستان تنکابن، از تأمین اعتبار جدید برای تسریع در روند اجرای قطعات محور تنکابن به الموت قزوین خبر داد.
مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه در حال حاضر چند قطعه از این محور در دست اجراست، گفت: قطعات یک تا سه در استان قزوین پیشرفت خوبی داشته و قطعه چهار با ۴۰ درصد پیشرفت در حال بهرهبرداری موقت است.
وی با اشاره به وضعیت قطعات پنج و شش در محدوده مازندران افزود: بخشی از منابع این پروژه از محل مولدسازی داراییها تأمین شده و با تأمین منابع جدید، تلاش میکنیم این محور طی چند سال آینده بهطور کامل به بهرهبرداری برسد.
استاندار مازندران در ادامه با اشاره به بازدید از سایت پسماند پردهسر تنکابن گفت: خوشبختانه بخش قابل توجهی از مشکلات پسماند استان در حال برطرف شدن است و پیشبینی میشود تا پایان امسال حدود ۷۰ درصد از معضلات این حوزه حل شود.
یونسی با بیان اینکه عملیات ساماندهی سایت پردهسر آغاز شده است،افزود: این مجموعه تا پایان سال با بهرهگیری از فناوریهای نوین مدیریت پسماند به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامهریزی انجامشده یادآور شد: تا ۱۵ آبانماه بخش شرقی استان به پایان رسیده و تمام نیروها برای تکمیل بخش غربی تجهیز خواهند شد.
همچنین استاندار مازندران در این سفر یکروزه از پروژه تعریض جاده زنگیشامحله، مجموعه خوابگاه ورزشی ۷ طبقه و دیواره حفاظتی رودخانه چشمه کیله نیز بازدید کرد.