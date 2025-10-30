به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در استان اردبیل حدود ۳ هزار پرستار فعالیت می‌کنند.

در مراسم گرامیداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سخنانی ضمن تبریک به پرستاران شریف اظهارداشت: این روز تنها روزی است که مقامات حاکمیتی طی تماس‌های مختلف تبریک‌های خود را تقدیم پرستاران عزیز کرده و درخواست حضور در مراسمات ویژه پرستاران را دارند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و نقش حیاتی پرستاران در جامعه و نظام بهداشت و درمان است. ما باید قدردان این عزیزان باشیم و به اهمیت و جایگاهی که در آن قرار داریم، واقف باشیم.

دکتر داورنیا همچنین در ادامه به برخی از مطالبات و مشکلات پرستاران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸ ماه معوقات پرستاری باقی مانده که در تلاش هستیم معوقات را پرداخت کرده و وضعیت پرداخت‌ها را به روزتر کنیم. به تازگی سه ماه از معوقات پرستاران را همراه با هدیه روز پرستار پرداخت کردیم و در تلاشیم از این به بعد، پرداخت معوقات به صورت ماهانه انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ادامه سخنان خود افزود: سرانه پرستار در استان نسبت به کشور پایین است و برای جبران این کسری، تعدادی پست باید ایجاد می‌شد که با تلاش‌ها و پیگیری‌های دانشگاه، خوشبختانه بیش از ۵۰۰ پست ایجاد شده و ۴۵۰ نفر از گروه پرستاری در آزمون‌های اخیر مراحل استخدامی را طی می‌کنند. این اقدامات، هرچند که مقداری از کسری را جبران کرده است، اما وزارت بهداشت در تلاش است تا در سال آینده آزمونی دیگر برگزار کند تا مشکلات موجود در این حوزه حل شود.

در پایان این مراسم، از ۱۱۰ نفر از پرستاران نمونه استان که به عنوان پیشگامان سلامت جامعه شناخته میشوند، تجلیل به عمل آمد.

علاوه بر تقدیر از این پرستاران برجسته، از پرستاران حامی ایتام نیز که با ایثار و دلسوزی در راستای حمایت از کودکان بیسرپرست و نیازمند تلاش کرده‌اند، قدردانی شد.

این مراسم با حضور گروه موسیقی همراه بود که با اجرای قطعات هنری زیبا، فضایی شاد و دلنشین را در مراسم ایجاد کرده و به ایفای نقش فرهنگی خود در این روز مهم پرداختند.