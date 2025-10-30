پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر غرب هرمزگان هفت درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: در این مدت هشت میلیون و ۸۷ هزار و ۵۹۱ تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شد.
مرتضی سالاری افزود: از این شمار سهمیلیون و ۵۹۳ هزار و ۲۹۱ تن به فرآوردههای نفتی و چهار میلیون و ۴۹۴ هزار و ۳۰۰ تن است.
وی گفت: بنادر غرب هرمزگان با بهرهگیری از ظرفیتهای عملیاتی و موقعیت راهبردی خود، همچنان بهعنوان یکی از کانونهای مهم تخلیه و بارگیری کالا در جنوب کشور نقشآفرینی میکنند.