معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان بر رصد بازار و تأمین نهاده‌های دامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه آباد در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص اقدامات انجام شده در قالب گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار خواستار تشدید و استمرار رصد و برخورد با اخلالگران در این حوزه شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع تداوم کارکرد خبازی‌ها در شرایط بحرانی اظهار کرد: فرمانداران و دستگاه‌های مربوطه در خصوص دوگانه سوزی حداقل ۳۰ درصد از خبازی‌های استان به صورت ویژه اقدام و در صورت همکاری نکردن متصدیان خبازی، برخورد لازم مبنی بر محدودیت‌های خدمات دهی به آنها اعمال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید کنندگان عرصه کشاورزی و دامی استان، سازمان جهاد کشاورزی نسبت به حمایت از واحد‌های تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری از جمله تأمین نهاده‌های دامی و سایر اقدامات حمایتی تمهیدات لازم را انجام دهد.

در این جلسه همپنین آخرین وضعیت توزیع و نظارت بر عرضه کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم بررسی شد.