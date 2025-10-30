تمامی سایت‌های پسماند مازندران تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نماینده و مشاور استاندار مازندران در حوزه پسماند در حاشیه بازدید از سایت پسماند تنکابن با بیان اینکه موضوع پسماند از مهم‌ترین چالش‌های استان است، گفت: ساماندهی سایت‌های پسماند از غرب تا شرق مازندران با تأکید استاندار در دستور کار قرار گرفته است.

بیژن پولادی افزود:نصب تجهیزات در سایت پسماند تنکابن تا ۲۰ روز آینده به پایان می‌رسد.





او ادامه داد: عملیات اجرایی لندفیل جدید در این مجموعه آغاز شده و زباله‌برداری به‌صورت مستمر در حال انجام است





مشاور استاندار مازندران در حوزه پسماند گفت: پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان امسال به اتمام برسد و سایت پسماند تنکابن بهره‌برداری شود





پولادی با اشاره به دیگر سایت‌های فعال در استان گفت: عملیات اجرایی و نقشه‌برداری بخش کمپوست در سایت نوشهرآغاز شده و در سایت نور نیز عملیات انجام شده که تا دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.





وی افزود: سایر سایت‌های پسماند از جمله در قائمشهر، بابل و بهشهر نیز تا حدود ۲۰ روز آینده وارد مدار خواهند شد و روند ساماندهی در تمامی نقاط استان ادامه دارد.





نماینده استاندار درحوزه پسماند در پایان تأکید کرد: تا پایان امسال حدود ۷۰ درصد پروژه‌های پسماند استان تکمیل خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۵ تمامی سایت‌های پسماند استان مازندران به بهره‌برداری خواهند رسید.