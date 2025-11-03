اردلان مرتضوی ؛ شکارچی دیروز ؛ امروز یکی از محیط‌بانان فداکار و عاشق طبیعت است؛ مردی که با توبه از شکار، سال‌هاست دوربین به‌دست از حیات وحش محافظت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اردلان مرتضوی، متولد ۱۳۵۳ و اهل روستای رودبارک شهرستان مهدیشهر، از سال ۱۳۹۰ به‌عنوان محیط‌بان در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان خدمت می‌کند. او که پیش‌تر از خانواده‌ای شکارچی بوده، پس از تصمیمی آگاهانه و الهام از همسرش، تفنگ را کنار گذاشت و زندگی تازه‌ای را در مسیر حفاظت از طبیعت آغاز کرد.

مرتضوی علاوه بر محیط‌بانی، از فعالان رسانه‌ای، عکاسان و تصویربرداران حرفه‌ای حیات‌وحش ایران است و تاکنون تصاویر کم‌نظیری از گونه‌های نادر ازجمله پلنگ ایرانی، مرال و خرس قهوه‌ای را ثبت کرده است.

او نزدیک به ۸ سال است که با امکانات ابتدایی، جان‌پناهی در دل کوهستان‌های منطقه حفاظت‌شده رودبارک ساخته و به همراه همسرش، به‌صورت شبانه‌روزی بدون مرخصی، در سرمای زمستان و گرمای تابستان از این منطقه محافظت می‌کند.

شهریور امسال نیز این محیط‌بان فداکار هنگام انجام وظیفه، توسط شکارچیان متخلف با خودرو زیر گرفته شد و از ناحیه هر دو پا و قفسه سینه آسیب دید، اما پس از بهبودی، بار دیگر به محل خدمتش بازگشت.

مرتضوی می‌گوید عشق به طبیعت و مسئولیت در برابر حیات‌وحش، انگیزه‌ای است که او را در این مسیر سخت و پرخطر ثابت‌قدم نگه داشته است.

منطقه حفاظت‌شده رودبارک در ۶۸ کیلومتری شمال شرق شهمیرزاد و در دامنه رشته کو‌ه‌های البرز واقع شده است. این منطقه از مناطق ملی گردشگری شهرستان مهدیشهر است که با سه هزار هکتار وسعت، دارای پوشش جنگلی و نیمه‌جنگلی بوده و زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون مرال (گوزن قرمز ایرانی)، شوکا، خرس قهوه‌ای، پلنگ، کل و بز، گراز و حتی گربه پالاس و گربه جنگلی است.