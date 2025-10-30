به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی سواری پرشیا در محور سلماس به تسوج (سه راهی روستای صدقیان) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدوم حادثه بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد و فوتی حادثه نیز بعداز رها سازی تحویل مراجع ذیصلاح شد.