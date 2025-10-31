به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود:

- شهرک همت محدوده غرب خیابان بهاران حدفاصل کوچه‌های ششم تا دهم از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ بعداز ظهر

گرمسار:

خیابان شهید منتظری حد فاصل میدان شهدا تا داروخانه شبانه روزی از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ بعداز ظهر