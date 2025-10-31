پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه نهم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود:
- شهرک همت محدوده غرب خیابان بهاران حدفاصل کوچههای ششم تا دهم از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ بعداز ظهر
گرمسار:
خیابان شهید منتظری حد فاصل میدان شهدا تا داروخانه شبانه روزی از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ بعداز ظهر