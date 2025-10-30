به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در این دوره از مسابقات ۶۲۰ نفر از جوانان، داوران و عوامل اجرایی جمعیت هلال احمر در دو بخش بانوان و آقایان حضور پیدا کرده و در قالب مهارت‌های امدادی و زبان انگلیسی با هم به رقابت می‌کنند.

محسن مومنی افزود: این مسابقات فرصتی فراهم می‌کند تا تیم‌ها در شرایط بحرانی توانمندی خود را برای ارائه خدمات روانی و اجتماعی نشان دهند و سرعت عمل تیم‌ها ارزیابی شود.

وی افزود: امدادگران در رشته‌های زبان انگلیسی، ارزیابی مصدوم و صحنه، احیای قلبی ریوی (CPR)، آتل‌بندی، پانسمان و بانداژ، اسکان اضطراری، حمل مصدوم یک‌نفره، دونفره و گروهی و آزمون کتبی به رقابت می‌پردازند.

به گفته مومنی این دوره از مسابقات فردا با معرفی برترین‌ها به پایان می‌رسد.

محمدزاده معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر نیز گفت: مرحله کشوری مسابقات در بخش خواهران از ۳ تا ۶ آبان برگزار شد.

محمد زاده ادامه داد: مسابقات امسال بر اساس محور‌های اصلی فعالیت‌های سازمان جوانان، از جمله طرح‌های دادرس پیشرفته، سحر و پیشگامان پیشرفت طراحی شده بود و فرصتی برای رشد، خودباوری و افزایش آمادگی اعضای جوان در حوزه‌های امدادی و اجتماعی فراهم می‌آورد.