دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) با تجلیل از نویسندگان و صاحبان مقالات برتر در یاسوج پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور در آیین اختتامیه دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره)با تأکید بر اهمیت علم بهعنوان نماد قدرت و موفقیت، گفت: عالمان سرمایههای بزرگ کشور و سرچشمه اقتدار و افتخار ملی هستند. سید ضیاء هاشمی در همایش بزرگداشت آیتالله ملک حسینی که در تالار ۹ دی دانشگاه یاسوج برگزار شد، افزود: اقتدار نظامی و اجتماعی هر دو متکی بر علم است و علم و دانش و فناوری نماد اقتدار محسوب میشود. وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲روزه در جنگ با اسرائیل اظهار داشت: دشمن با کمک آمریکا از طریق دستاوردهای فناوری به ما حمله کرد و دانشمندان ما نیز از طریق همین علم و فناوری توانستند به مقابله با آن برخیزند و دشمن را مجبور به عقبنشینی کردند. معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ایران باید به مرجعیت علمی دست یابد، گفت: دستیابی به مرجعیت علمی باعث مرجعیت زبان فارسی خواهد شد. هاشمی با تأکید بر اینکه ما نیازمند اقتدار هستیم چرا که دشمن در کمین است، افزود: اگر ضعیف باشیم، دشمنان نسبت به ما غافل نمیشوند و ما موظف هستیم آماده باشیم و اقتدار داشته باشیم. وی با اشاره به نقش مردم در دفاع مقدس ۱۲روزه گفت: در کنار دانشمندان و نظامیان، قدرت و اقتدار اجتماعی نیز داشتیم و حتی یکجا در این جنگ مردم ما خلاف مصالح ملی عمل نکردند. معاون فرهنگی معاون اول رئیسجمهور افزود: مردم ما متکی به دین، فرهنگ و سنتها نشان دادند حافظ اقتدار ملی، فرهنگی و مبتنی بر دینشان هستند. وی با تأکید بر اینکه دین به علم توصیه کرده است، گفت: در این جامعه که علممحور است، عالمان در صدر قرار دارند و عالمان و فقهای ما کمک میکنند به اینکه ابعاد دین شناخته شود. هاشمی با بیان اینکه علم نور و سلطان است، تصریح کرد: همانطور که علم در خدمت جنایتکاران فاجعهای رقم میزند مثل غزه، عالمان ما هم در فرهنگ اثرگذارند و هم در اقتدار ملی و نظامی. وی با اشاره به شخصیت آیتالله ملک حسینی گفت: یک عالم فرهیخته، مجاهد و مردمی که در بهکارگیری علم در عرصههای اجتماعی یک الگوست و این بزرگداشت فرصتی است که داشتهها و سرمایههایمان را بشناسیم. در ادامه این همایش، استاندار کهگیلویه و بویراحمد این کنگره را شروع خوبی برای بزرگداشتهای بعدی دانست و گفت: این همایش کار خوب و بسیار ارزشمندی بود که در شان شخصیت آیتالله ملک حسینی برگزار شد. رحمانی افزود: با ارزیابی از این بزرگداشت میتوان کاری کرد که بزرگداشتهای بعدی با شکوه بیشتری برگزار شود و ابعاد بینالمللی هم به این بزرگداشتها داده شود چرا که جایگاه بیبدیل و بینظیری است.