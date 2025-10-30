پخش زنده
«عمارت مرموز در ونیز»، «هیل»، «استادکار»، «نگهبانان محله»، «سرقت معکوس» و «دریاچه کادو» فیلمهای جدیدی هستند که این هفته از قاب شبکههای سیما تماشایی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «جنگ داخلی»، «دبلیو»، «ایلیا، جستجوی قهرمان»، «۲۳ نفر»، «تمام وقت»، «تازه کارها ۱»، «عمارت مرموز در ونیز»، «هیل»، «تازه کارها ۲»، «استادکار»، «ضارب»، «ادموند»، «نگهبانان محله»، «شجاع مرد کوچک»، «ماجراهای دایناسور خانگی»، «سرقت معکوس»، «مرگ سوار بر اسب میتازد»، «زنبورک»، «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها»، «مهاجم»، «ارباب جنگ»، «هتل کارتن»، «جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندلوالد»، «دریاچه کادو»، «سرافراز»، «جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندلوالد»، «لبه تاریکی»، «جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور»، «کارو»، «مرز یاغیان»، «جاسوسان نامحسوس»، «دوست وحشی من»، «آسمان هشتم»، «اسپارتاکوس» و «۲۳ نفر»؛ پنجشنبه و جمعه ۸ و ۹ آبان ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکه یک سیما
فیلم سینمایی «جنگ داخلی» به کارگردانی «الکس گارلند»، پنجشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «دبلیو» به کارگردانی «الیور استون»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی جاش بلورین و اسکات گلن؛ داستان زندگی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کشور آمریکا را روایت میکند.
شبکه دو سیما
فیلم سینمایی «ایلیا، جستجوی قهرمان» به کارگردانی «سیدعلی موسوینژاد»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
علی زکریائی، بهار نوحیان، ممد جهانپا و حامد عزیزی در فیلم سینمایی «ایلیا، جستجوی قهرمان» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «۲۳ نفر» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «تمام وقت» به کارگردانی «اریک گراول»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «تازه کارها ۱» به کارگردانی «فردریک اسکاتلند»، پنجشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «عمارت مرموز در ونیز» به کارگردانی «کنت برانا»، پنجشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی جدید «هیل» به کارگردانی «جف سلنتانو»، پنجشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
قسمت دوم فیلم سینمایی «تازه کارها» به کارگردانی «فردریک اسکاتلند»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
فیلم سینمایی جدید «استادکار» به کارگردانی «دیوید آیر»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی «ضارب» به کارگردانی «پیر مورال»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی «ادموند» به کارگردانی «الکسی میشالیک»، پنجشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی جدید «نگهبانان محله» به کارگردانی «دانکن اسکایلز»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «شجاع مرد کوچک» به کارگردانی «صمد غلامزاده»، پنجشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این انیمیشن، داستان زندگی شهید محمدحسین فهمیده، رزمندهی سیزده ساله است از دوران مدرسه تا زمان شهادت او در جریان دفاع از خرمشهر و ...
فیلم سینمایی «ماجراهای دایناسور خانگی» به کارگردانی «رایان بلگارت»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «سرقت معکوس» به کارگردانی «دینگ لین وانگ»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
شبکه نمایش
فیلم سینمایی «مرگ سوار بر اسب میتازد» به کارگردانی «جولیو پترونی»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم تلویزیونی «زنبورک» به کارگردانی «سیدرضا عربشاهی»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
آرمین عالمیان، رضا جعفر نیا، علی یوسفی و پروین ملکی در فیلم تلویزیونی «زنبورک» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها» به کارگردانی «دیوید یتس»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «مهاجم» به کارگردانی «جان مکتیرنان»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «ارباب جنگ» به کارگردانی «اندرو نیکول»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «هتل کارتن» به کارگردانی «سیروس الوند»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
احمد نجفی، زنده یاد بیتا فرهی، آرین خلج، امین حیایی، سیروس ابراهیمزاده، سهیلا رضوی، سعید پیردوست، اکبر معززی، فرخ نعمتی، رزیتا غفاری، غلامحسین لطفی وزنده یاد محسن قاضی مرادی در فیلم سینمایی «هتل کارتن» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «جانوران شگفت انگیز: جنایات گریندلوالد» به کارگردانی «دیوید ییتس»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «دریاچه کادو» به کارگردانی «لوگان جورج و سلین هلد»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «سرافراز» به کارگردانی «ریچارد فلایشر»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «لبه تاریکی» به کارگردانی «مارتین کمپبل»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور» به کارگردانی «دیوید ییتس»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
شبکه افق
فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «مرز یاغیان» به کارگردانی «جرمی سالنییر»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «جاسوسان نامحسوس» به کارگردانی «نیک برونو و تروی کوین»، پنجشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «دوست وحشی من» به کارگردانی «آنا کورباتوا»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم تلویزیونی «آسمان هشتم» به کارگردانی «حسن نجفی»، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
شبکه فراتر (۴k)
فیلم سینمایی «اسپارتاکوس» به کارگردانی «استنلی کوبریک»، پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
