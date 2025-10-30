افتتاح شرکت دارویی با سرمایه گذاری ۲۱ هزار میلیارد در البرز
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان سفر یک روزه خود به استان البرز، شرکت دارویی با سرمایه گذاری ۲۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مجموعه دارویی از جمله واحدهای صنعتی استان است که در زمینه تولید محصولات دارویی، تزریقی، شیمیایی و بیوتکنولوژیک فعالیت دارد و میزان سرمایهگذاری انجامشده در این شرکت ۲۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر فراهم شده است.
