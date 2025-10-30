افتتاح‌ شرکت دارویی با سرمایه گذاری ۲۱ هزار میلیارد در البرز

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان سفر یک روزه خود به استان البرز، شرکت دارویی با سرمایه گذاری ۲۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده را افتتاح کرد.