محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های چالوس، آزادراه تهران شمال و هراز تا شنبه دهم آبان ماه ادامه خواهد داشت.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد ترافیک در محور چالوس مسیرجنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و در آزادراه تهران – شمال مسیرجنوب به شمال محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین است

ترافیک در محور هراز مسیررفت و برگشت محدوده سه راهی چلاو نیز سنگین و تردد در محور سوادکوه عادی و روان است.





بر اساس این گزارش، سطح محور‌های مازندران به دلیل باراش باران لغزنده است.

برای سهولت در تردد خودرو‌ها در جاده‌های شمال؛ از ساعت ۱۳ امروز جمعه ۹ آبان از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس انسداد بصورت کامل خواهد بود و از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران محدودیت‌های یکطرفه از شمال به جنوب اعمال می‌گردد.

مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد این محدودیت‌ها ساعت ۲۴ امروز جمعه پایان خواهد یافت و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌شود.

تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بود ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس نیز کماکان ممنوع است.

محدودیت تردد در محور هراز

در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی امروز به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

تردد تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع و تردد کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز جمعه از محور هراز ممنوع می‌باشد.