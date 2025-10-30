پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی:با گرانفروشی و تبلیغات خلاف واقع در فروشگاههای زنجیرهای برخورد قانونی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: ۱۳ تیم گشت مشترک بازرسان بر چگونگی عملکرد فروشگاههای زنجیرهای نظارت میکنند.
سعید نوراللهی افزود: بازرسی گشتهای مشترک از سوم آبانماه آغاز شده و تا ۲۳ آبانماه امسال ادامه دارد.
او ادامه داد: درج قیمت واقعی محصولات، رعایت درصد سودهای قانونی، جلوگیری از چند قیمتی و برخورد با تبلیغات خلاف واقع از جمله مواردی است که بازرسان گشتهای مشترک در صورت تخلف برای آن تشکیل پرونده میدهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: با فروشگاه داران متخلف که پرونده گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و تبلیغ خلاف واقع دارند مطابق با قانون تعزیرات حکومتی برخورد میشود.