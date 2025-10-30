ادامه تعیین تکلیف طرحهای راکد در شهرکهای صنعتی تهران
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: تعیینتکلیف طرحهای راکد در شهرکهای صنعتی تهران با هدف حمایت از سرمایهگذاران واقعی و آزادسازی اراضی ادامه دارد.
؛ مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: با توجه به روند روبهافزایش تقاضای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی استان تهران، تعیینتکلیف قراردادها و طرحهای راکد از مهمترین محورهای کاری این شرکت محسوب میشود.
آقای جمال علیرضاپور افزود: پایش و تعیینتکلیف اراضی صنعتی راکد مشمول فسخ و خلعید و همچنین بازپسگیری اراضی دارای پیشرفت فیزیکی پایین و واگذاری مجدد آنها به سرمایهگذاران جدید و توانمند در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ادامه داد: بهموازات این اقدام، از ظرفیتهای قانونی برای حمایت حداکثری از طرحهای صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بالا نیز استفاده میشود تا ضمن تسریع در تکمیل طرحها، شاهد بهرهبرداری سریعتر و افزایش ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی باشیم.
علیرضاپور گفت: اجرای این سیاست از طریق برگزاری منظم جلسات کمیته پایش دنبال میشود که نتایج بسیار مطلوبی در ایجاد وحدترویه در تصمیمگیریها، آزادسازی اراضی راکد و تعیین مهلتهای منطقی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام بهدنبال داشته است.
علیرضاپور گفت: در آخرین جلسه کمیته پایش مورخ ۷ آبانماه، ۲۲ طرح صنعتی بررسی شد که از این میان، ۲۰ طرح به کمیته وصول مطالبات برای اعطای مهلت تکمیل و ۲ طرح به کارگروه بند (خ) ماده ۴۸ ارجاع داده شد.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران تأکید کرد: سیاست ما حمایت قاطع از سرمایهگذاران واقعی و طرحهای فعال و نیمهتمامی است که عزم و انگیزه تولید دارند. در عین حال، اراضی راکد و واحدهای فاقد فعالیت تولیدی با جدیت خلعید و آزادسازی خواهند شد تا در اختیار متقاضیان جدید و توانمند قرار گیرند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران با رویکرد توسعه پایدار صنعتی، افزایش بهرهوری اراضی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی، مسیر خود را با قدرت ادامه میدهد و در این راستا، همافزایی و همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط نقش بسزایی در تحقق اهداف تولید و اشتغال استان دارد.