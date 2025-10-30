کاروان ایران در پایان روز دهم بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با ۱۷ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۲۶ برنز در رده پنجم جدول مدالی قرار دارد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ورزشکاران ایران در پایان روز دهم بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی بحرین با هفده طلا، یازده نقره و ۲۶ برنز به رده چهارم جدول مدالی صعود کردند.

چین با ۵۴ مدال طلا، ۴۲ نقره و ۲۶ برنز در رده نخست و ازبکستان با ۲۴ طلا، ۱۰ نقره و ۲۳ برنز در رده دوم و قزاقستان نیز با ۱۸ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۳۱ برنز در رده‌ سوم ایستاده‌ است.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین از ۲۷ مهر و به طور رسمی از ۳۰ مهر افتتاح شد. ایران با ۲۳۶ ورزشکار و در ۲۴ رشته ورزشی در این دوره حضور دارد.

این مسابقات ۱۰ آبان به پایان خواهد رسید.