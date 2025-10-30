معاون رئیس مرکز تبادلات و ترویج فرهنگی و گردشگری بین‌المللی چین، در پیامی به نخستین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سمنان با عنوان «جاده ابریشم؛ فرصت‌ها و چشم‌اندازها» بر نقش مهم سمنان در توسعه همکاری‌های فرهنگی و گردشگری میان ایران و چین تأکید کرد.

به‌ گزارش خبرگزاری صداو سیما ، وان‌تینگ در این پیام گفت: جاده ابریشم ، تنها بخشی درخشان از تاریخ نیست، بلکه الهام‌بخش و نیرویی پایدار برای پیشرفت و شکوفایی تمدن انسانی است. دبیرخانه ائتلاف بر آن است که در چارچوب این همکاری، با شرکای ایرانی خود دست در دست داده و تبادلات و همکاری‌های بیشتری رقم زند تا فصل تازه‌ای از همکاری‌های فرهنگی و گردشگری جاده ابریشم در عصر نوین رقم بخورد.

معاون رئیس مرکز تبادلات و ترویج فرهنگی و گردشگری بین‌المللی چین و رئیس دبیرخانه ائتلاف بین‌المللی گردشگری شهر‌های «جاده ابریشم» مستقر در پکن ، ضمن تبریک به دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان این رویداد بین‌المللی، بر اهمیت برگزاری چنین کنفرانس‌هایی تأکید کرد و افزود: ائتلاف بین‌المللی گردشگری شهر‌های جاده ابریشم به‌عنوان یک سازوکار همکاری باز و پویا، با الهام از روح تاریخی جاده ابریشم شکل گرفته است و با هدف گسترش تبادلات دوستانه، توسعه گردشگری ورودی و ارتقای صنعت گردشگری فعالیت می‌کند.

وی گفت : این ائتلاف یکی از هشت اقدام مهم اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، در چارچوب طرح “کمربند و جاده” است و از زمان پیوستن سمنان به‌عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار، این شهر نقش فعالی در پیشبرد اهداف ائتلاف ایفا کرده و سهم ارزشمندی در گسترش ارتباطات فرهنگی و گردشگری میان چین و ایران داشته است.

وان‌تینگ افزود: مایه خرسندی ماست که سمنان توانسته است با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، نخستین کنفرانس بین‌المللی گردشگری را با محور “فرصت‌ها و چشم‌اندازها” برگزار کند.

وی گفت : این رویداد مهم بر هم‌گرایی فرهنگ و گردشگری و بررسی مسائل کلیدی صنعت گردشگری تمرکز دارد و یقین داریم که می‌تواند به تقویت بخش فرهنگ و گردشگری، تعمیق تبادلات علمی و ارسال پیامی نیرومند از صلح، دوستی و پیشرفت بینجامد.