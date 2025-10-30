بیش از ۱۲ هزار نفر از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۴ صبح امروز پنجشنبه ۸ آبان‌ماه در ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مجموع ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن (حدود ۶۵ درصد) و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد (حدود ۳۵ درصد) هستند.

ثبت‌نام اولیه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۱۴۰۴ از ۱۴ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ انجام شد و مهلت مجدد ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات در ۲۲ تا ۲۵ شهریور (مهلت اول) و ۸ مهرماه (مهلت دوم) تمدید گردید.

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۱۴۰۴ از روز دوشنبه ۵ آبان‌ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفته بود. نمایندگان آموزشی و حراست و ارسال سوالات آزمون نیز از روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه انجام گرفت.

آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۴ امسال در ۶۹ رشته علوم پایه (۵۳ تک‌رشته و ۷ مجموعه)، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی (در قالب یک مجموعه) برگزار می‌شود.

کلید اولیه سؤالات نیز در روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت و مهلت ثبت اعتراض داوطلبان تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه تعیین شده است.

آزمون دکتری وزارت بهداشت در شهر‌های اصفهان، اهواز، تبریز، تهران (دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران)، زنجان، مازندران، شیراز، کرمانشاه، کرمان، مشهد، اراک، ارومیه، اردبیل، ایلام، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، زاهدان، سمنان، شهرکرد، قزوین، قم، گلستان، گیلان، لرستان، همدان، کردستان، یاسوج و یزد برگزار می‌شود.