پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از تخصیص ۲۶ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیاتهای نشاندار برای اجرای طرح احداث پست سیار شهریاری خبر داد و بر نقش مالیات در تأمین منابع توسعهای استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمدی گفت: طرح احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سیار شهریاری با هدف تقویت زیرساختهای برقرسانی در مناطق صنعتی این استان آغاز شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، افزود: برای اجرای این طرح، ۲۶ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیاتهای نشاندار اختصاص یافته است. این موضوع نشان میدهد که پرداخت بهموقع و صحیح مالیاتها میتواند بهطور مستقیم در اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی استان نقشآفرین باشد
وی افزود: مالیاتهای نشاندار ابزاری شفاف برای هدایت منابع مالی به سمت طرح های اولویتدار است و این طرح نیز نمونهای از اثربخشی این رویکرد در تأمین مالی طرحهای توسعهای است.