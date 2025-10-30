کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا تا ظهر نسبتا آرام و در برخی از سواحل و جزایر استان مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب خواهد بود.

مه رقیق صبحگاهی و دریای آرام در برخی از سواحل هرمزگان، ۸ آبان

مه رقیق صبحگاهی و دریای آرام در برخی از سواحل هرمزگان، ۸ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی نسبتا پایداری بر روی استان برقرار است و در بعدازظهر و شب در محدوده تنگه هرمز وزش باد پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا بویژه در محدوده تنگه هرمز در بعدازظهر و ساعاتی از شب با وزش باد جنوب غربی متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک صیادی و قایق‌های تفریحی در محدوده تنگه هرمز با احتیاط انجام شود.

حمزه نژاد، گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روز‌های ابتدایی هفته آینده در استان تداوم خواهد داشت و از لحاظ دمایی، تغییرات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.