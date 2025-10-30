پخش زنده
امروز: -
استاندار مازندران در بازدید از مرکز توانبخشی ماندگار مهر پویا عباسآباد بر عزم مدیریت استان برای حمایت همهجانبه از مراکز توانبخشی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در بازدید میدانی از مرکز توانبخشی ماندگار مهر پویا شهرستان عباسآباد، با تقدیر از خدمات این مرکز، بر اولویتبودن حمایت از مراکز توانبخشی در برنامههای مدیریت استان تأکید کرد.
یونسی در این بازدید که با همراهی مدیرکل بهزیستی مازندران و فرماندار عباسآباد انجام شد، با ابراز تحسین از فضای سرشار از عشق و ایثار مرکز، گفت: من امروز جایی آمدهام که عشق، ایثار و صبوری به اوج خود میرسد. واقعاً تحت تأثیر محبت و همت مربیان قرار گرفتم.
وی افزود: تلاش ما در مدیریت استان، حمایت همهجانبه از مراکز توانبخشی و فراهمسازی شرایطی است که این عزیزان با آرامش، امنیت و امید زندگی کنند.
در ادامه، مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان جزئیات خدمات بهزیستی در استان گفت: این مرکز، نخستین و تنها مرکز ویژه نگهداری از معلولان ذهنی خفیف در سطح استان است که حدود ۲۰ فرزند در آن نگهداری و تحت آموزش مهارتهای زندگی قرار دارند.
رحمانی در تشریح آمار مراکز تحت پوشش بهزیستی استان افزود: هماکنون ۴۵ مرکز شبانهروزی نگهداری، مراقبتی و خانه کودک و نوجوان در استان فعال است که حدود دو هزار نفر در آنها تحت پوشش خدمات ما قرار دارند.
وی به تفکیک مراکز اشاره کرد و گفت: از این تعداد، ۲۱ مرکز ویژه نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست است که تنها یک مرکز به صورت دولتی و مابقی به شکل غیردولتی فعالیت میکنند. همچنین یک مرکز دولتی شیرخوارگاه برای نگهداری کودکان صفر تا سه سال داریم که در حال حاضر ۱۷ نوزاد در آن نگهداری میشوند.
مدیرکل بهزیستی استان در پایان بر هدف این بازدیدها تأکید کرد و گفت: هدف ما صرفاً نظارت اداری نیست، بلکه بر پایه احساس مسئولیت انسانی و اجتماعی، زمینه رشد، آموزش و استقلال این عزیزان را فراهم میکنیم.
یادآور میشود در این بازدید، استاندار مازندران از بخشهای مختلف مرکز بازدید کرد و با مربیان و کودکان به گفتوگو نشست.