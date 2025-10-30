پخش زنده
همزمان با سالروز شهادت شهید فهمیده، ۱۸۵ دانشآموز دختر از مدارس شهرستان میبد با حضور مسئولان از مصلای آیتالله اعرافی راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد گفت: این دانشآموزان منتخب از مدارس مختلف شهرستان هستند که در قالب پنج دستگاه اتوبوس و با همراهی ۳۵ راوی دفاع مقدس، سفر معنوی خود را آغاز کردند.
سرهنگ مصطفی آقایی افزود: این سفر سهروزه با هدف افزایش بصیرت و آشنایی نسل جوان با ارزشهای دوران دفاع مقدس برگزار میشود. دانشآموزان در طول مسیر از
یادمانهای شهدای شلمچه، طلائیه، دهلاویه و سایر مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد و روایتهای راویان دفاع مقدس را از نزدیک خواهند شنید.
اعزام این کاروان در حالی انجام شد که مسئولان آموزش و پرورش و خانوادههای دانشآموزان نیز با بدرقهای گرم، آنان را راهی این سفر معنوی کردند.