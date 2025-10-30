

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد گفت: این دانش‌آموزان منتخب از مدارس مختلف شهرستان هستند که در قالب پنج دستگاه اتوبوس و با همراهی ۳۵ راوی دفاع مقدس، سفر معنوی خود را آغاز کردند.

سرهنگ مصطفی آقایی افزود: این سفر سه‌روزه با هدف افزایش بصیرت و آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود. دانش‌آموزان در طول مسیر از

یادمان‌های شهدای شلمچه، طلائیه، دهلاویه و سایر مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد و روایت‌های راویان دفاع مقدس را از نزدیک خواهند شنید.

اعزام این کاروان در حالی انجام شد که مسئولان آموزش و پرورش و خانواده‌های دانش‌آموزان نیز با بدرقه‌ای گرم، آنان را راهی این سفر معنوی کردند.