آغاز آموزش مدیران انتخابات پنج استان در اصفهان با محور آمادهسازی هفتمین دوره شوراها
ثبتنام الکترونیکی داوطلبان، نحوه بررسی صلاحیتها، شناسایی جمعیت روستاهای واجد شرایط تشکیل شورا و تناسبی شدن انتخابات در تهران از جمله تغییرات جدید هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در چهارمین همایش منطقهای آموزش هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد،
علی زینیوند رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر محوریت برگزاری انتخابات بر اساس چهار مؤلفهی مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، گفت: از نظر امنیت و سلامت انتخابات دغدغهای وجود ندارد، چرا که ساختار کشور و مردممحوری فرآیندها تضمینکننده این دو بعد هستند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت و افزایش رقابت افزود: باید شرایطی برابر برای حضور شایستگان با دیدگاهها و سلیقههای مختلف فراهم شود تا داوطلبان با انگیزه خدمت در شوراها حضور یابند.
زینیوند تصریح کرد: باید اهمیت نقش شوراها در وفاق اجتماعی و پیشبرد سیاستهای توسعهای برای عموم مردم تبیین شود.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: برگزاری انتخابات شوراها در ۱,۳۸۰ شهر و ۳۸,۵۰۰ روستا و انتخاب حدود ۲۰۰ هزار عضو شورا، نشاندهنده گستردگی این عرصه است که اگرچه وجه سیاسی دارد، اما ماهیت اصلی آن اجتماعی، عمرانی و توسعهای است. او شوراهای اسلامی را نهادی مؤثر در زندگی روزمره مردم دانست که در برخی زمینهها حتی تأثیری فراتر از دولت دارند.
در ادامه، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان شوراها را «موتور محرک امنیت ملی و توزیع عادلانه خدمات» توصیف کرد و افزود: شوراها نقش مهمی در مهار مهاجرت، تقویت پیوندهای اجتماعی و اصلاح الگوی توسعه نامتوازن کشور دارند. وی گفت: تبیین اهمیت مشارکت مردمی در این دوره از انتخابات آغاز شده و برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی ویژهای در استانها در حال اجراست.
همچنین ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، از تشکیل «میز مشارکت» در استان خبر داد و گفت: این میز با حضور دستگاههای اجرایی پرمخاطب، استادان دانشگاه، نخبگان، خیران، احزاب و معتمدان محلی تشکیل شده تا ضمن اطلاعرسانی، بر اهمیت حضور مردم در انتخابات تأکید و گفتوگو کند.
این دوره آموزشی دو روزه ویژه مدیران کل سیاسی، فرمانداران، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش پنج استان اصفهان، مرکزی، سمنان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است.
طبق اعلام وزارت کشور، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. همزمان با این انتخابات، میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه و نیز میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سه استان تهران، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برگزار میشود.