به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوذر حبیبی بیان کرد:: اعتبار این طرح تامین شده است.

وی افزود: تعمیر دیواره موج‌شکن از ورود رسوبات به داخل حوضچه اسکله صیادی کری جلوگیری می‌کند.

حبیبی همچنین از برنامه‌ریزی برای لایروبی اسکله کری با اعتباری ۶۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی خبر داد.

وی ادامه داد: اعتبار لازم برای بررسی وضعیت تجمع رسوبات در دهانه اسکله کری نیز با تصویب تأمین شده و در صورت تخصیص، مطالعات آن آغاز می‌شود.

حبیبی در باره طرح نیمه کاره اسکله دلوار هم بیان کرد: در بازدیدی که مسئولان استان بوشهر و سازمان شیلات از این طرح داشتند، با توجه به اهمیت آن در تقویت زیرساخت‌های بندری، توسعه صید و صیادی و رونق اقتصادی منطقه، موضوع تأمین منابع مالی آن در دست بررسی و پیگیری است.

وی گفت: طرح اسکله دلوار به عنوان یکی از خواسته‌های صیادان منطقه است که تاکنون حدود ۷۲۰ متر از عملیات سنگ‌چینی و موج‌شکن آن انجام شده است و ادامه عملیات برای تکمیل طرح نیازمند تأمین اعتبار جدید است.

حبیبی افزود: بخش‌های باقی‌مانده شامل ساخت راه دسترسی سنگی و موج‌شکن‌های اصلی و فرعی، ایجاد حوضچه‌ای به مساحت ۱۵ هکتار، ساخت اسکله مخصوص لنج‌ها به طول ۱۵۰ متر، لایروبی با حجم ۱۳۰ هزار متر مکعب، ساخت جاده دسترسی به طول ۲۰۰ متر و ساخت ساختمان‌ها و تأسیسات پشتیبانی به مساحت ۳۵۰ متر مربع و نصب تجهیزات برقی و مکانیکی بندر نیز از مراحل نهایی طرح است.