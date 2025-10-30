به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۸ آبان در آبادان با ۱۵۶، خرمشهر با ۱۷۰، شادگان با ۱۶۰، کارون با ۱۶۶، اهواز با ۱۶۵ و سوسنگرد با ۱۵۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در هویزه با ۲۱۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در ماهشهر، بهبهان، ملاثانی، شوشتر، دزفول و اندیمشک در وضع نارنجی و شهر‌های هندیجان، آغاجاری، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، اندیکا، مسجدسلیمان و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.