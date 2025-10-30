پخش زنده
همزمان با آغاز هفته بسیج دانش آموزی و در آستانه سیزدهم آبانماه زنگ مبارزه با استکبار در مدرسه ایثار اردبیل به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی و در آستانه روز دانشآموز، آیین نمادین نواختن «زنگ استکبارستیزی» در مدرسه ایثار ناحیه یک اردبیل با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی، فرهنگیان و دانشآموزان برگزار شد.
در این مراسم معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده و شهدای دانشآموز، گفت: «شهید فهمیده با نثار جان خود در راه آرمانهای انقلاب اسلامی، الگویی جاودان از بصیرت، ایمان و غیرت انقلابی برای نسل امروز به یادگار گذاشت.»
پرویز اصغری با اشاره به نقش بسیج در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی افزود: «بسیج دانشآموزی مظهر روحیه ایثار، مقاومت و خودباوری است و باید این روحیه در فضای مدارس تقویت و نهادینه شود تا دانشآموزان با بصیرت، آگاهی و ایمان در برابر هجمههای فرهنگی دشمنان بایستند.»
در ادامه مراسم، زنگ استکبارستیزی به صورت نمادین نواخته شده و دانشآموزان انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.