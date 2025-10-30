سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمسار از برگزاری آئین گرامیداشت یک قرن قدمت بنای صنعتی شهر گرمسار خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صداو سیما ، میلاد رضایی گفت: آئین جشن صدسالگی کارخانه پنبه‌پاک‌کنی گرمسار امروز در محل کارخانه پنبه (موزه علم و صنعت گرمسار) برگزار می‌شود.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمسار با اشاره به هدف این برنامه افزود : این جشن به‌منظور گرامیداشت یکی از شاخص‌ترین بناهای صنعتی استان سمنان و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری گرمسار برگزار می‌شود و شامل برنامه‌هایی چون اجرای موسیقی سنتی، نورافشانی، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی متنوع است.

وی گفت : کارخانه پنبه‌پاک‌کنی گرمسار که امروز با عنوان موزه علم و صنعت گرمسار شناخته می‌شود، در ضلع شرقی میدان معلم شهر گرمسار واقع شده است که در دوره پهلوی اول با کاربری صنعتی و در دو طبقه، با پلان مستطیل شکل ساخته شد و از نمونه‌های شاخص معماری صنعتی در استان به‌شمار می‌رود.

رضایی افزود : مرمت و احیای این مجموعه در سال‌های اخیر انجام شده و اکنون با کاربری فرهنگی و آموزشی ، به‌عنوان موزه علم و صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمسار گفت: جشن صدسالگی کارخانه پنبه‌پاک‌کنی گرمسار ، فرصتی برای بازشناسی بخشی از هویت صنعتی و تاریخی گرمسار امروز پنج‌شنبه ۸ آبان‌ماه ساعت ۱۸ در محل کارخانه پنبه (موزه علم و صنعت گرمسار) برگزار می‌شود.