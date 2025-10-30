به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دانش آموز بسیجی شهید عبدالله برزآبادی فراهانی سال ۱۳۴۷ پا به عرصه وجود گذاشت.

این دانش آموز آگاه و انقلابی با لبیک گویی به فرمان دفاع از اسلام و ایران پا در عرصه جنگ گذاشت.

این شهید بزرگوار مکتب شهادت را بر کلاس درس مقدم دانست و با نثار خون خود راه را برای ساختن ایرانی آباد برای جوانان مهیا ساخت.

شهید عبدالله برزآبادی فراهانی یازدهم آبان سال ۶۱ در عملیات محرم در منطقه دهلوران در سن ۱۴ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

از ۳۶ هزار شهید دانش آموز کشور در دوران دفاع مقدس ۹۶۸ دانش آموز شهید مربوط به استان مرکزی است.

هشتم آبان ماه در تقویم رسمی کشور همزمان با سالروز شهادت شهید حسین فهمیده بعنوان روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است.