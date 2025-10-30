براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوا در هویزه در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم، ۹ شهر در وضعیت قرمز و ناسالم و ۳ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های ساماه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی آلودگی هوا، امروز پنجشنبه ۸ آبان ماه در شهرستان هویزه با ۲۱۲ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.

در این مدت شهر‌های دشت آزادگان با ۱۸۰، خرمشهر ۱۷۰، شادگان ۱۶۰، اهواز ۱۶۴، کارون ۱۶۶، ماهشهر ۱۴۸، شوشتر ۱۲۵، شوش ۱۰۹، ملاثانی ۱۰۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و اندیمشک با ۱۳۹، دزفول ۱۱۵، بهبهان ۱۱۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

گفتنی است؛ شهر‌های آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، رامهرمز، لالی، هفتکل و هندیجان در شرایط قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر استان خوزستان با هوای پاک است.