قزوین میزبان لیگ برتر دوچرخه سواری جاده باشگاههای کشور
خبرهایی از میزبانی قزوین از لیگ برتر دوچرخه سواری جاده باشگاههای کشور تا صف آرایی والیبالیستهای قزوینی مقابل نماینده رضوان شهر در لیگ یک را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این رقابتها با شرکت چهارده تیم در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان آغاز میشود.
تیم یارای قزوین هم نماینده استان در این رقابت هاست.
مراحل اول و دوم این مسابقات در کرمان و تهران برگزار شد.
طلای آسیایی برای فوتسال دختران ایران با درخشش قزوینیها
تیم ملی فوتسال دختران ایران با شکست چین، قهرمان بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در بحرین شد.
نفیسه محمدی، نیایش رحمانی و غزل رحمانی سه بازیکن قزوینی ملی پوشان را در این رقابتها همراهی کردند.
حسینرضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و ابوالفضل زمانی سه فوتسالیست استان هم به همراه تیم ملی پسران در فینال مقابل افغانستان برای کسب عنوان قهرمانی صف آرایی میکنند.
پذیرایی فوتبالیستهای شمس آذر از طلایی پوشان اصفهان
تیم شمس آذر قزوین در هفته نهم لیگ برتر میزبان سپاهان اصفهان است.
این دیدار از ساعت ۱۸ فردا در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۵ امتیاز و با توجه به سه امتیاز کسر شده در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
بلندقامتان والیبال استان در اندیشه دومین پیروزی در لیگ یک
تیم والیبال مقدم قزوین در هفته دوم لیگ یک به مصاف کاسپین شهر بهشت رضوان شهر میرود.
این بازی از ساعت ۱۶ فردا در سالن پیامبر اعظم این شهر برگزار میشود.
نماینده استان در بازی نخست خود با نتیجه ۳-۲ مقابل چمستان مازندران به برتری رسید.
تیم مقدم قزوین با ۲ امتیاز در رده سوم گروه دوم لیگ یک والیبال باشگاههای کشور قرار دارد.
برتری فوتبالیستهای امید شمس آذر مقابل ملوان
نماینده استان در هفته پنجم لیگ برتر امیدهای کشور در انزلی مقابل ملوان با نتیجه ۲-۱ به برتری رسید.
تیم فوتبال امیدهای شمس آذر با این نتیجه پنج امتیازی شد و در رده ششم جدول رده بندی گروه دوم این رقابتها قرار گرفت.