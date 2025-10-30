به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عملیات ساخت مدرسه کلاسه پردیس ایران که بهمن ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور آغاز شد و آقای پزشکیان اولین خشت این مدرسه را بنا کرد، امروز با حضور ماون اجرایی رئیس جمهور افتتاح شد.

مساحت زمین این مدرسه ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع و زیربنای آن هزار و ۶۰۰ مترمربع است و طرح ساخت آن در هفت ماه تکمیل شد.

مدرسه پردیس ایران در اهواز، در مقطع متوسطه دوم دخترانه فعالیت خواهد کرد و ۱۲ کلاس هوشمند دارد.

در افتتاح این طرح، استاندار خوزستان، مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسئولان حضور داشتند.