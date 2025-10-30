پخش زنده
وزیر دادگستری گفت: هدف از سفر به سیستان و بلوچستان، بررسی و پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی این استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رحیمی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مشکلات قضایی و حقوقی مردم، اظهار داشت: اگرچه بخش عمدهای از مسائل مطرحشده در حوزه کاری دستگاه قضایی قرار دارد، اما به این موارد اکتفا نخواهیم کرد و سایر موضوعات مرتبط با دستگاههای اجرایی نیز بررسی و پیگیری میشود.
وی افزود: موضوعات مرتبط با وزارتخانهها و دستگاههای ملی به وزرای مربوطه منعکس خواهد شد تا انشاءالله با پیگیریهای لازم، بخشی از مشکلات مردم شهرستان و استان برطرف شود.