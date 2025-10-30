پخش زنده
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و بهمنظور افزایش هماهنگی میان دستگاههای امدادی، مانور نشت گاز شهری و انفجار در آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مانور عملیاتی نشت گاز شهری و انفجار در منطقه بیستمتری طیب، بین طیب ۲۰ و ۲۱، با محوریت کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد.
دکتر یاسین افرا رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان هدف از اجرای این برنامه را ارتقای سطح آمادگی، افزایش هماهنگی بین دستگاههای امدادی و ارزیابی میزان توان عملیاتی نیروهای واکنش سریع در مواجهه با حوادث احتمالی شهری عنوان کرد.
این مانور با موضوع فرضی نشت گاز، انفجار و بروز حریق با مصدومان زیاد در ساختمان فرهنگی و در منطقه مسکونی اجرا شد و تیمهای فرماندهی حادثه، امدادی در قالب عملیات امداد، نجات، اطفای حریق، ایمنسازی محل و انتقال مصدومان بهصورت هماهنگ وارد عمل شدند.