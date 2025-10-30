به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید زارعی شهرستان بهار، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی تعداد یک‌هزار عدد سرخ کن قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه تصریح کرد: در این رابطه یک نفر با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

نجفی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق یکی از محوری‌ترین برنامه‌های فراجاست از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

اوهمچنین از کشف چهار کیلو و ۳۵۰ گرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.