به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رضا اشیری گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ ولیعصر در سطح محلات هدف و شناسایی شده، طرح کشف وسایل نقلیه مسروقه را عملیاتی کردند.

او از شناسایی و دستگیری ۳ سارق حرفه‌ای موتورسیکلت با هماهنگی قضایی خبر داد و افزود: در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه متهمان ۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.

جانشین انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به بازدید از واحد‌های صنفی در این طرح گفت: تعداد ۳ واحد صنفی انبار ضایعاتی مورد بازدید قرار گرفت که یک واحد به دلیل تخلفات صنفی با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی مهر و موم شد.