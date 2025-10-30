دهمین اجلاس استانی نماز در کردکوی با حضور استاندار گلستان ، رئیس کل دادگستری گلستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، فرمانداران، در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دهمین اجلاس استانی نماز، امروز پنجشنبه هشتم آبان در کردکوی با حضور علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و فرمانداران در حال برگزاری است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن قائمی استاد مرکز تخصصی نماز کشور در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.