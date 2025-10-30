به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد (پنج‌شنبه) از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران راهی کشور اردن شد تا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند.

در این رقابت‌ها ۱۶ تیم شرکت دارند که گروه‌بندی تیم‌ها در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

گروه A: اردن، ازبکستان، لبنان، هنگ‌کنگ

گروه B: ژاپن، ایران، عربستان سعودی، فیلیپین

گروه C: چین، قزاقستان، قطر، کره‌جنوبی

گروه D: چینی تایپه، تایلند، استرالیا، هند

نکته قابل توجه این دوره، انصراف تیم‌های لبنان و عربستان سعودی از مسابقات است. بر این اساس، تمامی دیدارهای این دو تیم با نتیجه سه بر صفر به نفع تیم‌های مقابل ثبت خواهد شد.

نیایش غیبی سماریان (کاپیتان)، آیناز بن‌بوگری، زهرا جعفری، سما اسکندری، دیانا افزونی، عسل ولی‌پور، فاطمه همایون، ستایش نصر اصفهانی، مبینا غفرانی، نیایش علیدادی، ترانه جامچی و هستی صفاریان بازیکنان تیم ایران در این رقابت ها هستند.

اعضای کادر فنی تیم زیر ۱۶ سال را موهبه نجفی‌زاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور) تشکیل می‌دهند.

دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۱۶ سال آسیا از ۱۰ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در شهر اَمان، پایتخت کشور اردن برگزار خواهد شد. تیم ایران با هدف کسب جایگاهی در میان برترین‌های قاره و کسب تجربه بین‌المللی برای آینده والیبال بانوان کشور، در این رقابت‌ها حضور می‌یابد.