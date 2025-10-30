دومین فرش سرگل جهان، با طرح قشقایی بر تن بوستان سلامت، نه تنها یک اثر هنری، بلکه جشنی باشکوه از رنگ و رایحه است که قلب بازدیدکنندگان را از سراسر کشور مسحور خود کرده است؛ تابلویی زنده که تا نهم آبان باقی است.

درخشش رنگ‌ها و رایحه گل‌ها، بار دیگر محلات را به مرکز توجه دوست‌داران طبیعت و هنر بدل کرده است. دومین فرش سرگل جهان و هشتمین فرش سرگل محلات امسال با استفاده از ۶۰۰ هزار شاخه گل رز و داودی، جلوه‌ای چشم‌نواز از تلفیق هنر و طبیعت را به نمایش گذاشت.

این اثر عظیم که با طرح قشقایی و در مساحتی هزار و ۱۵۲ مترمربعی در بوستان سلامت محلات گسترده شده، از نخستین روز‌های برپایی خود، میزبان انبوهی از گردشگران از گوشه‌وکنار کشور بوده است. عطر گل‌ها در فضای بوستان، استخوان‌بندی طرح‌های سنتی را جان تازه‌ای بخشیده و بازدیدکنندگان را به جهان رنگ و احساس می‌برد.

در حاشیه این رویداد، نمایشگاه سوغات محلات نیز به معرفی محصولات و دست‌آورد‌های بومی منطقه پرداخته و حال و هوای فرهنگی و اقتصادی شهر را رونقی دیگر بخشیده است.

فرش سرگل محلات تا نهم آبان پذیرای چشم‌های مشتاق و دل‌های شیفته زیبایی است؛ رویدادی که نه‌تنها جلوه‌ای از هنر ایرانی، بلکه نمادی از همدلی و عشق مردم به زیبایی‌های سرزمین‌شان است.