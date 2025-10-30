پخش زنده
رئیس پلیس راهور لرستان محدودیتهای ترافیکی بازی فردا دو تیم خیبر و گل گهر را در خرمآباد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ کریم فاخری گفت: همزمان با برگزاری دیدار فوتبال خیبر خرمآباد و گلگهر سیرجان در ساعت ۱۷ روز جمعه نهم آبانماه در ورزشگاه تختی، محدودیتهای ترافیکی در اطراف ورزشگاه اجرا میشود.
وی افزود: تردد از مسیرهای میدان عدالت و میدان پلیس به سمت ورزشگاه تختی مسدود است که رانندگان باید از معابر جایگزین استفاده کنند.
سرهنگ فاخری از شهروندان خواست با پلیس همکاری کرده و از توقف در اطراف ورزشگاه خودداری کنند.