واژگونی پراید در محور سلماس _ارومیه ۴ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور سلماس _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلالاحمر پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین بعد از رهاسازی وانجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.