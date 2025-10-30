پیشبینی وضعیت جوی استان تا اوایل هفته آینده
کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، پایداری جو در سطح منطقه تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی افزود: امروز پنجشنبه و فردا جمعه، زبانههای پرفشار در سطح منطقه نفوذ میکنند که موجب وزش بادهای شمالی از ساعات ظهر به بعد خواهد شد. همچنین در برخی ساعات، افزایش ابر در سطح منطقه دور از انتظار نیست.
بهروزی با اشاره به شرایط جوی ارتفاعات شمالی استان گفت: در این مناطق، علاوه بر پدیده مه در ساعات عصر و شب، احتمال وقوع بارشهای پراکنده نیز وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان گفت: از نظر دمایی، امروز و صبح جمعه کاهش دما در سطح استان پیشبینی میشود، اما از روز شنبه تا یکشنبه، شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.