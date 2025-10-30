به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی افزود: امروز پنج‌شنبه و فردا جمعه، زبانه‌های پرفشار در سطح منطقه نفوذ می‌کنند که موجب وزش باد‌های شمالی از ساعات ظهر به بعد خواهد شد. همچنین در برخی ساعات، افزایش ابر در سطح منطقه دور از انتظار نیست.

بهروزی با اشاره به شرایط جوی ارتفاعات شمالی استان گفت: در این مناطق، علاوه بر پدیده مه در ساعات عصر و شب، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: از نظر دمایی، امروز و صبح جمعه کاهش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اما از روز شنبه تا یکشنبه، شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.